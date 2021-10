Die Energie- und Immobilienmesse in Forchheim , veranstaltet von Sparkasse und Landratsamt, erfreute sich mit rund 1500 Besuchern auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Eine Immobilie zu besitzen, energetisch oder altersgerecht zu sanieren steht bei vielen Bürgern aktuell offenbar hoch im Kurs.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in diesem Kontext immer wichtiger: „Wir erleichtern mit unserer Messe Interessierten, die passende Dienstleistung für Ihr Bauprojekt zu finden“, so Sparkassenchef Ewald Maier bei der Eröffnung der Energie- und Immobilienmesse . „Hier können sich alle einen guten Überblick über Produkte und Unternehmen in der Region verschaffen.“

Häuslebauern, Kaufinteressenten, Sanierern und Kapitalanlegern boten sich zwei informative Messetage: Knapp 50 Aussteller sowie die Experten der Sparkasse in Sachen Versicherung und Immobilien präsentierten sich. Ergänzt durch Vorträge auf zwei Bühnen konnten sich die Besucher informieren.

Die Messe war gleichzeitig Auftaktveranstaltung der Klimawoche Forchheim , die von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber eröffnet wurde. „Ich freue mich, dass wir diese zwei wichtigen Dinge zusammenbringen“, so Glauber. „Es stellen sich spannende Fragen wie: Geht Denkmalschutz einher mit Nachhaltigkeit?“ Diese Diskussionen müsse man ernsthaft führen, denn ohne erneuerbare Energien könnten Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht funktionieren.

Auch Landrat Hermann Ulm betonte, dass es wichtig sei, sich den Herausforderungen des Klimaschutzes zu stellen. Messe und Klimawoche zeigten demnach „ganz praxisbezogen, was möglich ist, um den regionalen Klimaschutz voranzubringen“.

Ein Highlight der Messe war die Klima-Kochshow: Hier wurde unter der Regie von Showkoch Marco Neubauer regional, saisonal, vegetarisch und damit nachhaltig live für die Besucher gekocht. red