Der Wintereinbruch hat ihm noch eine Farbnuance hinzugefügt – diesem seltsamen farbenfrohen Etwas in der Klosterstraße gegenüber der Johanniskirche. Doch was in Gottes Namen soll es eigentlich darstellen? Sein Sockel hat was von einer zerdrückten Coladose, der Materialwust aus Bändern und Federn im oberen Drittel erinnert an einen Eselskopf. Womit wir gleich beim Thema wären: Bin ich ein Esel, weil ich – neu in der Stadt – nicht verstehe, was mir der Künstler damit sagen will und ich generell keinen Zugang zu moderner Kunst habe? Oder ist Arne Quinze, der Schöpfer, ein Esel, weil er ein paar Kilo Blech verschweißt hat, mit der Farbwalze drübergefahren ist und das ganze zum Kunstwerk erklärt hat? Vielleicht ist auch derjenige ein Esel, der in dieser bunten Abstraktion einen tieferen Sinn sucht, weil er nicht akzeptieren kann, dass es auch Dinge gibt, die einfach nur für sich selbst stehen. Eventuell sind aber auch diejenigen die Esel, die es als ernst gemeinte Kunst ansehen – Marcel Duchamps ,La Fontaine‘ und so... Dass der Eselskopf in der Klosterstraße den Forchheimern die Zunge herauszustrecken scheint, ist vielleicht kein Zufall. Aber lassen wir all die absurden Gedanken über den Eselskopf in der Klosterstraße. Denn: Zu viel Aufmerksamkeit lässt den Esel schließlich denken, er sei ein Löwe. Und das kann doch niemand wollen.