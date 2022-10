Nach zweijähriger coronabedingter Pause öffneten sich wieder die Türen der Stadthalle Ebermannstadt für „EBS spielt“. Über 500 Familien nutzten das Angebot zum gemeinsamen Spielen, Basteln und Knobeln.

Bereits am Eingang konnte man sein Losglück bei der Tombola des Kinderschutzbundes Forchheim auf die Probe stellen. In der Halle selbst wartete eine bunte Vielfalt an Spielgeräten und Spielstationen aller Art. Angefangen von Tischtennis für Groß und Klein über Airhockey, Wurfspiele, Bobbycars und viele andere Fahr- und Rollgeräte bis zu einer Vielzahl an kreativen Spielherausforderungen des Spieleherstellers Erdwindspiele (Gunzenhausen) aus Upcyclingprodukten und unendlich vielen Bauklötzen für große und kleine Bauprojekte.

Die Basteltische von Helga Schramm, Elisabeth Vorstoffel und Angelika Kraus waren genauso rege besucht wie der Flugsimulator der Flugschule Feuerstein. Ein Höhepunkt waren auch die beiden Hüpfburgen.

Ermöglicht wurde dieser bunte Spielenachmittag durch die Mithilfe von vielen freiwilligen Akteuren der Ebermannstädter Bildungs- und Vereinslandschaft. Dies waren in diesem Jahr unter anderem Abteilungen des TSV Ebermannstadt (Fußball, Schach, Tischtennis), das Mütterzentrum Ebermannstadt , die Flugschule Feuerstein, der Kreisjugendring Forchheim und der Kinderschutzbund Forchheim. Ergänzt wurde deren Engagement durch das Angebot von Erdwindspiele und der Firma Main Connect (Ebern).

Auch die Gastronomie war in den Händen der Ehrenamtlichen und in den Händen der Ebermannstadter Kindertagesstätten und der jeweiligen Elternbeiräte ( Kindergarten St. Nikolaus, Kindergarten St. Marien und Kinderkrippe Zwergenland) bestens aufgehoben.

Es konnten auch eine Förderung des Aufholpakets „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung sowie eine Förderung durch den Innovationsfonds des Bildungsbüros Forchheim gewonnen werden.

Erfreut über den regen Zuspruch beginnen die Organisatoren, Stadträtin Susanne Löser, Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert, Gymnasiallehrerin Susanne Behlert und der Unternehmer Jörg Dettmer, die Planungen für die achte Veranstaltung im Oktober 2023. red