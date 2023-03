Samstagmorgen im Königsbad Forchheim , von Müdigkeit und Unausgeschlafenheit ist keine Spur zu merken. Dafür umso mehr von Motivation, Vorfreude und Euphorie bei den über 100 Kindern und Jugendlichen der Kreiswasserwacht Forchheim und ihren Betreuern.

Die Schwimm- und Tauchstaffel der Stufe 1 – die Jüngsten im Alter von sechs bis neun Jahren – mussten mit je vier Schwimmern einer Mannschaft nacheinander eine 25-Meter-Bahn durchschwimmen und dabei durch fünf Meter große Gymnastikreifen tauchen.

Insgesamt 18 Rettungsschwimmstaffeln traten am Vormittag in drei Altersgruppen an. Dem Alter entsprechend gab es Disziplinen des Schwimmens, Tauchens, aber vor allem auch des Rettens von Personen im Wasser. Die Teams traten zu je sechs Teilnehmern gemeinsam an, niemand war auf sich alleine gestellt. „Darauf wird in der Wasserwacht großer Wert gelegt“, erklärte Kreisjugendleiter Philipp Nützel, denn auch bei einer echten Rettung sollte sich niemand alleine ins Wasser begeben.

Weiter ging es im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Forchheim , wo die Nachwuchsretter einen Theoriefragebogen zu Themen wie Fremdrettung und zum Blut beantworten mussten.

Kletterunfall wirkt fast echt

Ein Beispiel aus der Ersten Hilfe schloss den ereignisreichen Tag ab. So mussten die Ältesten, die Stufe 3, drei Verletzte nach einem Kletterunfall versorgen. Ein Patient verlor einen Finger zu, da er beim Absturz noch im Kletterseil hing. Beim Sturz landete er auf einem zweiten Patienten, der bewusstlos am Boden liegen blieb und im Verlauf reanimiert werden musste. Eine dritte umstehende Person erlitt einen Schock, musste beruhigt und betreut werden. Detailgetreu geschminkte Wunden ließen das Szenario täuschend echt wirken.

Große Anspannung herrschte bei der Siegerehrung. Philipp Nützel dankte den über 50 Helfern und den Betreuern, die ihre Mannschaften über Wochen und Monate vorbereitet hatten. „Die Teilnehmer können stolz auf ihre Leistungen sein und sollen nicht traurig sein, sollte es nicht die erhoffte Platzierung sein“, sagte Nützel weiter.

In Stufe 1 traten sechs Mannschaften aus den Ortsgruppen Forchheim und Ebermannstadt an. Den ersten Platz belegte das Team Ebermannstadt 1 und feierte somit nicht nur den Sieg, sondern darf auch am Bezirkswettbewerb von Ober-/Mittelfranken teilnehmen. Zweiter wurde Forchheim 4, Dritter Ebermannstadt 2, den vierten Platz belegte das Team Forchheim 3, Fünfter wurde Forchheim 2 und Sechster Forchheim 1.

Sieben Mannschaften traten in Stufe 2 an und lieferten sich nicht nur an der Spitze einen harten Kampf. Mit gerade einmal 90 Punkten Vorsprung (von 12.000 möglichen) siegte das Team Ebermannstadt 2 vor Ebermannstadt 1 und Forchheim 3. Vierter wurde Forchheim 1. Der fünfte Platz ging an Ebermannstadt 3, Sechster wurde Ebermannstadt 4 und Siebter wurde Forchheim 2.

Auch in Stufe 3 traten sechs Mannschaften an und bejubelten folgende Platzierung: Erster wurde Forchheim 1, Zweiter Ebermannstadt 2 und Dritter Ebermannstadt 1. Der vierte Platz ging an Neunkirchen am Brand, Fünfter wurde Ebermannstadt 2 und Sechster Forchheim 2.

Die Siegermannschaften treten beim Bezirkswettbewerb in Lichtenfels am 22. und 23. April an. red