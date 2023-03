Die „Blumengroup“ Forchheim , eine Theatergruppe des Jungen Theaters Forchheim , spielte in ihrer neuen Eigenproduktion eine Komödie mit Tiefgang: „Amphitryon or the origin of Hercules“. Typisch für Inszenierungen der „Blumengroup“ ist die Verbindung von Unterhaltung und Hochkultur. Beim „Amphitryon“ wurde der klassische Theatertext mit (Casting-) Showelementen verknüpft, was das historische Theaterstück nie langweilig werden ließ. Unter der feinfühligen Regie von Janet Siering spielten Anna K. Nützel, Marianne Kunkel, Stella Zuber, Tamara Buchfelder, Anna Bühl und Marion Imiela die Figuren aus der griechischen Mythologie mit professioneller Leidenschaft. Es waren insgesamt vier Vorstellungen, die vom Publikum sehr gut angenommen wurden. Foto: Ulli Raab