Am Montag gegen 15.20 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen alten Audi mit polnischer Zulassung am Autobahnrastplatz Sophienberg kontrolliert. Der recht verwirrte Fahrer stand erkennbar unter Einfluss von berauschenden Mitteln, was der Urintest dann auch bestätigte. Weil der 30-jährige polnische Staatsangehörige seinen Führerschein nicht finden konnte, wurde energisch nachgeforscht und festgestellt, dass er in Polen seinen Führerschein bei der Polizei hatte abgeben müssen. Entgegen anders lautender Meinungen gilt nach EU-Recht ein polnisches Fahrverbot auch in Deutschland und umgekehrt.