Am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr spielt das Trommelensemble „Chancho Va“ in der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein Trommelmusik aus Westafrika. Die Musiker kommen aus dem fränkischen Raum von Bayreuth über Bamberg, Erlangen, Fürth und Nürnberg bis nach Feuchtwangen und Bad Windsheim: Ingo Wien, Darjusch Meysami, Susanne Hager, Stefan Karbacher, Jens Becker, Heidi Leitner und Peter-Jan de Boer. Sie eint der Spaß an der temperamentvollen Trommelmusik Westafrikas, die bei Festen zum Singen, Tanzen und gemeinsamen Feiern gespielt wird. Karteninfos unter burg-rabenstein.de. Foto: Chancho Va