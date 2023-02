In ihrem Programm „Little Giftshop“ zeigen die Sängerin und Liedermacherin Felice und der Artist und Musiker Cortes Young das ganze Potpourri ihres Könnens. Sie treten am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf. Erzählt wird die magische Geschichte eines alten Antiquariats, in dem es tausend Dinge zu entdecken gibt. Felice und Cortes erwecken den Laden mit all seinen Geheimnissen zum Leben und nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in eine fantastische Traumwelt. Dabei verbinden sie Jonglage, szenische Elemente, Stop-Motion Filme und die speziell für „Little Giftshop“ komponierte Musik. Infos zu Eintrittskarten gibt es unter jtf.de. Foto: Wolf Dorian