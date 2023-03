Den 90. Geburtstag konnte Simon Weidinger im Juli vergangenen Jahres noch voller Schaffenskraft und in geistiger Frische feiern. Jetzt ist der Ehrenringträger der Stadt Ebermannstadt zu Hause friedlich entschlafen. „Ich hatte ein erfülltes Leben“, blickte er vor einiger Zeit auf die Jahrzehnte zurück.

Ehrenringträger der Stadt Ebermannstadt – allein dieser Ehrentitel deutet an, dass der Verstorbene sich um das Gemeinwohl verdient gemacht hat, so als Stadtrat, Zweiter und Dritter Bürgermeister und als Kreisrat.

Er begleitete als Ortssprecher die Eingemeindung von Gasseldorf 1971 im Zuge der Gebietsreform, erlebte aktiv die Ära der Bürgermeister Paul Lachmayer und Karl Theiler und gestaltete Stadtpolitik auch unter Bürgermeister Franz Josef Kraus mit. Simon Weidinger setzte sich für die Dorferneuerung ein und war ein Förderer der Städtepartnerschaft von Ebermannstadt mit Chantonnay.

Der Landwirtssohn brachte es als Metallfacharbeiter bei der Firma Hertel (später Kennametal) zu einer führenden Position und hatte auch den Umzug der Firma nach Ebermannstadt begleitet. So wurde Weidinger zu einer wichtigen Verbindung der Kommunalpolitik zu diesem bedeutenden Arbeitgeber .

Seine Talente waren vielfältig und besonders vom Chorgesang und der Blasmusik geprägt. Er war Mitbegründer der Blaskapelle Gasseldorf und spielte dort Posaune und Tuba. Außerdem gehörte Weidinger dem Gesangverein als aktiver Sänger an.

Im Ruhestand hielt er sich mit Radfahren und Bergwandern fit und konnte sich mit der Besteigung des Kilimandscharo in Ostafrika einen Lebenstraum erfüllen. Er entdeckte die Liebe zur Schnitzkunst, vor allem mit christlicher Symbolik, richtete sich eine Werkstatt ein und belegte Kurse in Oberammergau. Er schnitzte Krippen, und ein Wegkreuz unweit von Gasseldorf erinnert an Simon Weidinger.

Die Urnenbeisetzung findet heute, Freitag, um 14 Uhr auf dem Friedhof von Ebermannstadt statt.