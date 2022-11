Groß war die Anteilnahme der Bevölkerung bei der Beerdigung von Lieselotte Grunow auf dem Friedhof in Gößweinstein . Die gebürtige Berlinerin hat sich in vielfältigen Ehrenämtern um Gößweinstein verdient gemacht.

Lieselotte Grunow, die alle nur „Lilo“ nannten, wurde 87 Jahre alt. Wie Bürgermeister Hanngörg Zimmermann in seiner Trauerrede betonte, war das Ehrenamt eine Säule in ihrem Leben.

Zunächst war Lilo Grunow in Berlin ehrenamtlich im Arbeiter-Samariter-Bund aktiv. 1983 zog sie nach Gößweinstein . Hier eröffnete sie einen kleinen Schuhladen samt Fußpflegesalon direkt neben der Basilika und versorgte seit 1988 ehrenamtlich die geplagten Füße der Wallfahrer. 1999 erhielt sie das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für „Verdienste im Ehrenamt tätige Frauen“.

2013 kam die Ehrung durch Weihbischof Werner Radspieler für 25 Jahre Wallfahrernotdienst in Gößweinstein hinzu. Ebenso erhielt sie durch das Projekt „Ehrenwert“ im gleichen Jahr die Ehrung für langjährige und ehrenamtliche Tätigkeit im Wallfahrernotdienst. Sie war die Gründerin des Herbert-Gröschel-Fanclubs. Sie war auch als Mesnerin der evangelischen Kirche „Zum guten Hirten“ in Gößweinstein tätig. Im Schützenverein Gößweinstein war sie von 1993 bis 2013 Schriftführerin.

Lilo Grunow organisierte einen Wohltätigkeitsflohmarkt und drei wohltätige Straßenfeste. 23.000 Euro kamen so für die „Aktion Sorgenkind“ zusammen. Sie veröffentlichte ein Buch mit Geschichten, die von Kindern geschrieben wurden. Der Erlös des Buches ging an die Aktion „Benny & Co.“, die sich für Kinder mit Muskelschwund einsetzt. Sie organisierte eine Spendenaktion für einen Pater aus Brasilien und unterstützte eine bosnische Familie, die vor dem Balkankrieg nach Gößweinstein geflohen war. Auch bei der Flüchtlingshilfe anlässlich des Kriegs in Syrien half sie mit hohem persönlichem Einsatz. Vom Markt Gößweinstein wurde sie mit der bronzenen Bürgermedaille ausgezeichnet. tw