Einen ungewöhnlichen Fund mussten Beamte der Polizeiinspektion Forchheim am Sonntagmittag von einer Touristin am Paradeplatz entgegennehmen. Die Frau hatte die Steinhand eines Engels von der dortigen Marienfigur gefunden. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht hat und Hinweise auf den Sachbeschädiger geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen. pol