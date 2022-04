Am Treibgutrechen am Hallerndorfer Wasserkraftwerk sammeln sich während der letzten Tage vermehrt tote Fische an. „Es sind fast ausschließlich Karpfen“, so ein Anwohner, dem das ungewöhnliche Fischesterben aufgefallen ist. Betreiber des kleinen Kraftwerkes ist Uniper. „Die angesammelten toten Fische vor dem Turbineneinlauf werden regelmäßig ein bis zweimal die Woche von den Mitarbeitern entfernt. Es sind immer mindestens 15 Stück, bis zu 50 Zentimeter große Karpfen sind darunter“, schildert der Anwohner seine Beobachtungen.

Thomas Speierl von der Fischereifachberatung Oberfranken wurde informiert und hat eine Theorie zum Fischsterben der Spiegel-, Schuppen- und Graskarpfen: „Es könnte sich um das Energie-Mangel-Syndrom handeln, dass man zum Frühjahr häufiger in der Teichwirtschaft antrifft. Aufgrund ungünstiger Witterungsverläufe beim Übergang in die erneute Fressphase kann es zu einem vollständigen Aufzehren der Energiereserven kommen, da der Stoffwechsel bei den Fischen , insbesondere den großen Individuen, nicht richtig anspringt.“

Übermäßiger Energieverbrauch

Dafür sprächen gerade die Temperaturverläufe in den letzten Wochen: hohe Tagestemperaturen und dann wieder Nachtfrost. „Ursächlich gehen aber stets Störungen in der Winterruhe der Fische voraus, die zu einem übermäßigen Energieverbrauch führen. Dies können an der Aisch Kormoran, Biber oder mittlerweile auch der Fischotter sein“, so Speierl, der mögliche Beeinträchtigungen des Wassers der Aisch aber nicht gänzlich ausschließen kann. Deswegen hat er seine Kollegen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach eingebunden, die nun prüfen sollen, ob es hinsichtlich der Wasserqualität in den letzten Wochen in der Aisch Auffälligkeiten gab.