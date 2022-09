Am Samstag, 17. September, findet ein heiter-beschwingter Sommerabend in der Teufelshöhle in Pottenstein statt. Schwungvolle Melodien , Gefühlvolles fürs Herz, Bekanntes und Hits erwarten die Teilnehmer. „Ton-Art“ ist ein über die Grenzen bekanntes Vokalensemble aus dem Raum Bayreuth mit acht Stimmen und manchmal sieben, wenn der Chef am Piano sitzt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden für die Kindergärten der Gemeinde Pottenstein sind erwünscht.

Foto: Harald Gerstacker