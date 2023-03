15 Viererteams aus sieben Schulen des Schulamtsbezirks Forchheim nahmen am Schulsportwettbewerb Tischtennis teil. Von den 60 Grundschülern sowie Fünft- und Sechstklässlern gehörte nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Kategorie „aktiver Tischtennisspieler mit regelmäßigem Training“ an. Die Mehrheit der ausgewählten Spieler lernte die Vorzüge, den Austragungsmodus und so einige technische Finessen dieser Sportart erst beim Wettbewerb in der Ebermannstadter Dreifachhalle so richtig kennen.

Durch die Unterstützung des TSV Ebermannstadt sowie des Kreisschulobmanns für Tischtennis, Manfred Vierling, standen in der Turnhalle 16 Platten zur Verfügung, an denen insgesamt 256 Einzelspiele ausgetragen wurden.

Dank der finanziellen Unterstützung des Arbeitskreises (AK) Sport in Schule und Verein durch die Sparkasse Forchheim konnten Schulrat und AK-Vorsitzender Markus Hahn allen Teams einen Teilnahmepokal, eine Urkunde und kleine Belohnungen sowie den drei erstplatzierten Mannschaften Pokale und Medaillen überreichen.

Als Sieger aus den spannenden Finalspielen ging nach zum Teil in drei Sätzen heiß umkämpften Matches die Mannschaft I der Martin-Grundschule Forchheim hervor. Team I der Grundschule Langensendelbach holte sich die Silbermedaille. Die Schulmannschaft I aus Hausen erkämpfte sich den dritten Platz gegen das Team II der Martin-Grundschule.

Außerdem am Start waren zwei Teams der Grundschule Ehrenbürg und der Grundschule Hallerndorf sowie je eine weitere Mannschaft der Grundschulen Langensendelbach und Hausen.

Für die Jahrgangsstufe 5/6 spielten drei Vierermannschaften der Mittelschule Ebermannstadt und zwei Teams der Mittelschule Kirchehrenbach die Platzierungen aus: 1. Ebermannstadt I, 2. Ebermannstadt II, 3. Kirchehrenbach I, 4. Kirchehrenbach II, 5. Ebermannstadt III.

Das letzte Turnier dieser Art fand vor der Pandemie 2019 statt. Es war offensichtlich überfällig, diese begegnungskarge Phase hinter sich zu lassen. red