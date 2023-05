Bereits das zweite Mal erhält der Tierschutzverein Forchheim und Umgebung eine Spende in Höhe von 5000 Euro . Den Scheck der Manfred-Roth-Stiftung hat Stiftungsvorsitzender Wilhelm Polster gemeinsam mit Nicole Saffer, einer in Forchheim lebenden Mitarbeiterin der Normazentrale und Tierliebhaberin, vor Ort im Tierheim überreicht. „Manfred Roth war ein echter Tierfreund – deshalb liegt es uns sehr am Herzen, in seinem Namen Tierschutzorganisationen zu fördern“, erklärt Polster bei der Übergabe.

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Christine Schneider-Knapp war sehr erfreut über den erneuten Besuch der Manfred-Roth-Stiftung und die Spende von 5000 Euro . Das Tierheim bietet den Tieren, die dort vorübergehend eine Bleibe gefunden haben, eine liebevolle Umgebung, versorgt sie medizinisch und vermittelt die Vierbeiner in ein neues Zuhause. Die Spende wird für die Deckung der laufenden Betriebskosten wie Bezahlung des Personals und Beschaffung von Futtermitteln verwendet.

„Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt und freuen uns, dass wir bereits ein zweites Mal bedacht wurden. Mit rund 500 Tieren, die wir kontinuierlich betreuen und versorgen, haben wir enorme Ausgaben, die gedeckt werden müssen“, berichtet Christine Schneider-Knapp. red