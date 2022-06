Nach einer langen Corona-Pause veranstalteten die Einheiten des THW Kirchehrenbach erstmals nach zwei Jahren wieder eine mehrtägige Jahresübung. Mit zu Gast war wieder eine Gruppe Helfer des THW-Patenortsverbandes Pirna.

Bis zum Eintreffen der Kollegen aus der Sächsischen Schweiz übten die THWler den Umgang mit dem Funkgerät und der neugestalteten Buchstabiertafel. Nach deren Ankunft ging die Ausbildung gemeinsam weiter. Grundlagen zum Transport mit Gefahrgütern, Kartenkunde und Umgang mit Fahrzeugen in extremen Situationen wie Gefahrenbremsung und Fahren durch Angabe der Einweiser sowie die Einweisung auf verschiedene Fahrzeuge wurden geübt.

Ein größerer Teil der Jahresübung war die Einsatzübung, die am Samstag stattfand. Die beiden befreundeten Ortsverbände fuhren zum Auffinden und Retten dreier Personen, die als Übungspuppen dargestellt wurden, zum alten Hallenbad in Kirchehrenbach . Dort hatten die Zugführer des Ortsverbandes bereits alles vorbereitet und ein paar Umwege eingebaut, so dass erst Wege von den Fahrzeugen zu den Verletzten gefunden werden mussten.

Die Gäste aus Pirna hatten als Gastgeschenk einen Elbsandstein im Gepäck. Er schützt beim THW Kirchehrenbach jetzt die Lampe vor dem Ortsverband, die einen 1,5 Tonnen schweren Elbsandstein beleuchtet. Diesen wiederum hatten die Kirchehrenbacher fünf Jahre zuvor zur Einweihung ihrer neuen Unterkunft von den Kollegen aus Sachsen bekommen. Bei einem gemeinsamen Abschluss konnten die THWler aus Kirchehrenbach und Pirna gemeinsam ein Resümee ziehen und weiter die Verbindung der Ortsverbände ausbauen. red