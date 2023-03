Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Forchheim ist der Vorstand wiedergewählt worden. Ortsvorsitzender Thomas Werner wurde ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt.

Werners Rückblick war geprägt von den vielen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten in der Stadtratsarbeit. Der Bevölkerung werde ein Bild des Stadtoberhauptes aufgezeigt, das in keiner Weise der Realität entspreche. „Nichts hat sich seit der Kommunalwahl 2020 geändert“, so Werner.

„Die ausgestreckte Hand des Stadtrates wird nicht angenommen.“ Nach wie vor fehle die versprochene Transparenz und der kollegiale Umgang miteinander. Den Vergabefehler bei den Ausschreibungen für das Forchheimer Rathaus bezeichnete Werner als „ein weiteres Beispiel für die desaströse Kirschsteinsche Informationspolitik“. „Die Konsequenzen sind in keiner Weise ausreichend und bedürfen dringen einer Nachjustierung“, forderte Werner. Personelle Konsequenzen dürften kein Tabu sein, sondern eine Option, die man gegebenenfalls ziehen müsse.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurden Julia Stumpf, Ulrich Schürr und Josua Flierl als stellvertretende Vorsitzende ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Auch im weiteren Verlauf der Wahl blieben Überraschungen aus. Norbert Franek wurde in seinem Amt als Kassier, Claus Michelsen als Schriftführer und Felix Mönius als Digitalbeauftragter bestätigt.

Bezirksrat Ulrich Schürr und der Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn sprachen Grußworte. Ortsvorsitzender Werner wies auf die hervorragende Unterstützung vor Ort durch MdB Thomas Silberhorn , MdL Michael Hofmann und Bezirksrat Schürr hin, bedankte sich für den großen Einsatz der überörtlichen Mandatsträger und wünschte für die kommenden Wahlen im Herbst den Stimmkreiskandidaten Michael Hofmann und Ulrich Schürr sowie den Listenkandidatinnen Kerstin Nestrojil und Maria-Luise Lehnard viel Erfolg. red