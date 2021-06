Nach mehr als sieben Monaten im „Lockdown“ ist die Therme Obernsees wieder vollständig geöffnet. Die lange Zeit der Schließung wurde genutzt, um die jährlichen Revisionsarbeiten vorzuziehen und weitere wichtige Arbeiten anzupacken. Insgesamt wurden rund 80 000 Euro investiert, beispielsweise in die Revision der Lüftungsanlage, den Austausch diverser Druckluftleitungen und Pumpen oder die Erneuerung zahlreicher Schaltschränke. Von den rund 90 Mitarbeitern befanden sich etwa 95 Prozent in Kurzarbeit . Die Therme Obernsees öffnet täglich von 9 bis 22 Uhr für die Badewelt und das Saunaparadies. Das umfangreiche Hygienekonzept ist unter www.therme-obernsees.de zu sehen. Bei einer Inzidenz unter 50 besteht keine Testpflicht. Tickets können direkt an der Kasse gebucht werden. Der tägliche Badebetrieb ist in drei Zeitfenster eingeteilt. Höchstens 200 Bade- und 100 Saunagäste dürfen sich gleichzeitig in der Therme aufhalten. Foto: Landratsamt Bayreuth