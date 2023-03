Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hallerndorf hat nach sechs ausverkauften Aufführung der Kriminalkomödie „Die verschwundenen Untermieter“ Wolfgang W. H. Haberstroh wie schon in den vergangenen 30 Jahren einen Großteil der Einnahmen für einen sozialen Zweck gespendet. Die Laienschauspieltruppe übergab nach ihrer letzten Aufführung im Saal der Brauereigastwirtschaft Rittmayer eine Spende in Höhe von 1000 Euro an Konrad Göller und Kathrin Distler vom Hospizverein Bamberg. erl