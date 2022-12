Ein Theaterstück über Shackletons Antarktisexpedition? Das könne man so richtig nur im Winter , und zwar im Freien mit Schnee und Eis, spielen, sagte Georg Neutzner vom Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach . Statt minus 35 Grad wie am Südpol waren es dann nur „milde“ minus sechs Grad im „Genussgarten“ des Gasthauses Sponsel in Kirchehrenbach , aber mit funkelndem Sternenhimmel und weißer Schneedecke.

Das Publikum hatte sich mit Decken, Kissen und warmer Kleidung präpariert. Auch für die Darsteller, besonders für den Musiker Lawrence Davis, war die Kälte eine Herausforderung. Aber das Experiment mit der Freiluftaufführung bei eisigen Temperaturen wurde nach Angaben des Veranstalters ein voller Erfolg.

Friederike Pöhlmann-Grießinger, Roland Eugen Beiküfner und Lawrence Davis vom Nürnberger Theaterprojekt „Kunst und Drama“ schafften es, anhand von Briefen und Tagebucheinträgen der Besatzungsmitglieder, die Erlebnisse während der Endurance-Expedition des irischen Polarforschers Sir Ernest Shackleton und seiner Mannschaft anschaulich nacherlebbar zu machen. Sogar Bordkatze „Chippy“ hatte ihren Auftritt. Sonderapplaus gab es für die zahlreichen Musikstücke, alte britische Volkslieder, die sicher auch auf der Endurance 1914 bis 1916 gespielt und gesungen worden sind.

Fritz Sponsel, Vorsitzender des Kunst- und Kulturvereins Kirchehrenbach , zeigte sich begeistert vom Mut der Theaterleute und des Publikums, sich auf das Wagnis einer Freiluftveranstaltung im Winter eingelassen zu haben. Gemeinsam habe man so eine tolle Atmosphäre, ein einmaliges Erlebnis geschaffen. red