Das Schnelltestzentrum in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach , Schlossstraße 28, hat seine Öffnungszeiten erweitert und ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 9.30 bis 10.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr; Samstag, Sonntag und an den Feiertagen von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Eingesetzt werden hauptsächlich Nasenflügel-Schnelltests. Diese kostenlosen Bürgertests sind für jedermann und ohne Anmeldung verfügbar. Das Zentrum wurde von der Gemeinde Heroldsbach in enger Kooperation mit dem Landkreis Forchheim eingerichtet und wird vom Malteser-Hilfsdienst und zahlreichen fachlich geschulten Ehrenamtlichen betrieben. red