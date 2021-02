Das Landratsamt Forchheim hat eine Übersicht über die Termine für das mobile Impfen in den Gemeinden veröffentlicht: 3. Februar Heroldsbach, 4. Februar Effeltrich, 4. Februar Igensdorf, 10. Februar Dormitz, 11. Februar Weilersbach, 15. Februar Hetzles, 17. Februar Kleinsendelbach, 18. Februar Hallerndorf, 22. Februar Obertrubach, 24. Februar Gräfenberg, 25. Februar Hiltpoltstein (auch für Gräfenberg und Weißenohe), 1. März Hausen, 3., 4. und 8. März Neunkirchen am Brand, 10. März (vormittags) Leutenbach und (nachmittags) Ermreuth, 11. März Kirchehrenbach, 17. März Wiesenttal (Bürgerhaus Streitberg), 18. und 19. März Ebermannstadt, 23. März (vormittags) Unterleinleiter und (nachmittags) Moggast, 26. März Gößweinstein, 30. März Eggolsheim.

Die erste Impfung erfolgt ist bereits am 25. Januar in Egloffstein (Affalterthal), am 1. Februar in Pretzfeld und 2. Februar in Langensendelbach.

Die Terminierungen vor Ort und der Kontakt mit den Impfwilligen erfolgen über die jeweilige Gemeinde. Der Termin für die Zweitimpfung ist jeweils 21 Tage später - analog zum Ersttermin. red