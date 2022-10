Alle Bürger des Marktes Igensdorf sind eingeladen, an den Bürgerversammlungen teilzunehmen. Die Versammlungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Erörtert werden nur gemeindliche Angelegenheiten. Anfragen bzw. zu behandelnde Tagesordnungspunkte müssen drei Tage vor der jeweiligen Bürgerversammlung an die Verwaltung übermittelt werden, damit Unterlagen beigezogen werden können. Das Wort erhalten grundsätzlich nur Gemeindebürger. Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. Den Vorsitz führt der erste Bürgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter. Die Termine der Bürgerversammlungen sind: Mittwoch, 5. Oktober, Gasthaus „Schwabachtal“ in Dachstadt für die Gemeindeteile Dachstadt, Letten, Lettenmühle und Bodengrub.

Donnerstag, 6. Oktober, Jugendraum im Feuerwehrhaus Igensdorf , 1. OG, Bürgermeister-Zeiß-Platz 2, für die Gemeindeteile Igensdorf , Mitteldorf und Eichenmühle. Mittwoch, 19. Oktober, Vereinshaus in Mittelrüsselbach für die Gemeindeteile Ober-, Kirch-, Mittel-, Unterrüsselbach, Lindenhof, Lindenmühle, Weidenbühl und Weidenmühle. Donnerstag, 27. Oktober, Landgasthof „Drei Linden“ in Etlaswind für Pettensiedel, Etlaswind, Affalterbach und Haselhof. Mittwoch, 2. November, Sportheim FC Stöckach, Egloffsteiner Straße 11, 2. OG, für die Gemeindeteile Stöckach, Ober- und Unterlindelbach. Dienstag, 8. November, Gasthaus „Grünes Tal“ in Pommer für die Gemeindeteile Pommer, Bremenhof und Neusleshof. red