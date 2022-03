Wie sich körperliche Besonderheiten oder Krankheiten auf unsere Stimme auswirken, will eine Forschungsgruppe am Universitätsklinikum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) herausfinden. Dazu sucht die Forschungsgruppe um Dr. Marion Semmler von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik Interessenten, deren Daten im Zuge verschiedener klinisch-wissenschaftlicher Studien ausgewertet werden. Gesucht werden allerdings keine Patienten , sondern eine so genannte Kontrollgruppe, also Menschen, die sich stimmgesund und im Alltag unbeeinträchtigt fühlen. Weitere Infos gibt es online: www.hno-klinik.uk-erlangen.de/phoniatrie/forschung/studien/. Ansprechperson ist Marion Semmler per E-Mail an stimme.hno@uk-erlangen.de. red