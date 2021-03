Die langjährige Gemeinderätin Gabriele Aign (DWV) hat ihr Ehrenamt ohne besondere Begründung, aber laut Bürgermeister Alwin Gebhardt (DWV) in gutem Einvernehmen aufgegeben. Während der Gemeinderatssitzung in Unterleinleiter begrüßte Gebhardt ihre Nachfolgerin Tanja Hofmann (DWV) mit einem Blumenstrauß und vereidigte sie als neue Gemeinderätin .

Eigentlich hätte der Haushaltsplan mit Stellenplan und Finanzplan verabschiedet werden sollen. Außerdem war ein Sachstandsbericht des Ingenieurbüros Weyrauther über beauftragte Projekte geplant. Beides wurde von Bürgermeister Gebhardt wegen der Corona-Lage jedoch von der Tagesordnung abgesetzt. Denn nach einer Stadtratssitzung in Forchheim hatte sich ergeben, dass alle Sitzungsteilnehmer in Quarantäne mussten. Hätte man den Haushalt verabschiedet, hätten Geschäftsführer und Kämmmer dabei sein müssen. Wäre dann ein Corona-Fall aufgetreten, hätte dies zur Beeinträchtigung der Verwaltung im Ebermannstadter Rathaus gesorgt, begründete Gebhardt die Verschiebung in die April-Sitzung, die vielleicht sogar virtuell abgehalten wird.

Haushalt dennoch vorberaten

Dennoch wurde der Haushalt nach dem vorliegenden Zahlenwerk kurz vorberaten. Der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 2,45 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit 708 500 Euro. Der allgemeinen Rücklage, die noch bei rund 400 000 Euro liegt, sollen 164 800 Euro entnommen werden. 95 500 Euro an Schulden sollen getilgt werden.

Behindertengerechter Eingang

Der angekündigte Grundsatzbeschluss zum Bau des behindertengerechten Eingangs ins Rathaus wurde gefasst. Diesen sollen nun die Bauhofmitarbeiter selbst anlegen. Allerdings wird auch ein Geländer benötigt.

Weiter informierte der Rathauschef, dass die Gemeinderätin Alexandra Ott (FWG) die etwa 300 Meter lange Baustraße zum Neubau der Kindertagesstätte St. Josef über ihre Rinderkoppel errichten lässt. Damit kann der Schwerlastverkehr aus dem Ort ferngehalten werden.

Beschlossene Sache ist inzwischen auch die Umwidmung des Wanderparkplatzes zum Friedhofsparkplatz. Ein Landwirt hatte sich zudem bei der Gemeinde beschwert, dass vermehrt Hundekot in seinem Tierfutter gefunden wird. tw