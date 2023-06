Französisches Flair in der Kirchengemeinde Muggendorf : Pfarrer David Kieslich hatte zu einer „ Taizé “-Andacht in die Oswaldhöhle eingeladen. Mit den Worten: „Zeit in der Stille, Zeit für Gott, an einem ungewöhnlichen Ort“, hatte der Pfarrer die zahlreichen Gläubige aus den Kirchengemeinde , Ebermannstadt, Unterleinleiter, Muggendorf und Streitberg zu diesem besonderen Ereignis begrüßt.

Begleitet von dem Duo Michael und Vroni stimmte die Gemeinde mit „Ubi caritas“ (Wo Güte und Liebe sind, da ist Gott) auf die feierliche Stunde ein.

Es folgten „ Christus , dein Licht“, eine Lesung und das Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“. Dann verharrte die Gemeinde in Meditation. Nach weiteren Gesängen klang die Andacht mit dem Lied „Behüte mich Gott“ aus. Für eine stimmungsvolle Lichttechnik sorgte Werner Müller . hl