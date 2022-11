Die Diakonie-Tagespflege Heroldsbach hat laut Pressemitteilung die erste Prüfung durch den Medizinischen Dienst (MD) mit Bravour bestanden. Eröffnet wurde die Tagespflege der Diakonie Bamberg-Forchheim in Heroldsbach vor knapp eineinhalb Jahren.

Nun erlebte sie ihre erste Prüfung durch den MD Bayern. Die leitende Pflegefachkraft Nicole Rösch und ihr Team überzeugten demnach die Prüfer: „Der Umgang mit den Tagespflegegästen ist freundlich, und es besteht ein vielfältiges Betreuungsangebot, an dem die Tagespflegegäste rege teilnehmen. Die Betreuung erfolgt individuell und orientiert sich an den Bedürfnissen der Tagespflegegäste. Die Mitarbeitenden der Tagespflegeeinrichtung sind fachlich sehr kompetent und engagiert“, heißt es in dem abschließenden Prüfbericht. Auch bei der Versorgung der Gäste seien keinerlei Defizite festgestellt worden.

„Dass eine erste Prüfung so überaus positiv ausfällt, freut uns sehr“, sagt Christine Aßhoff, Abteilungsleiterin bei der Diakonie. Aktuell kann die Tagespflege neue Gäste aufnehmen. Für Fragen und Anmeldungen ist Nicole Rösch unter Telefon 09190/9959169 oder E-Mail an tagespflege-heroldsbach@dwbf.de erreichbar. red