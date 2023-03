Mit dem Ziel, Mädchen und Jungen handwerkliche Tätigkeiten näherzubringen, fand der erste Tag des Handwerks in Form eines Speeddatings statt. Die Jugendlichen wurden mit Bussen in vier nach eigenen Interessen ausgewählte Handwerksunternehmen gefahren und konnten sich vor Ort von den Vorteilen einer Ausbildung in einem Handwerksberuf überzeugen.

32 Jungen und Mädchen , aufgeteilt auf vier 4 Gruppen, wollten es genauer wissen – ihr Ziel war die Firma Held. Nach einem kurzen Rundgang durch den Betrieb erwartete die Jugendlichen ein Quiz mit Fragen rund um das Malerhandwerk. Danach konnten sich die Mädchen und Jungen im Strichziehen üben. Gar nicht so einfach – da waren sich alle einig.

Zwischendurch ging’s hoch hinaus: In 20 Metern Höhe konnten sich die Teilnehmer im Korb der firmeneigenen Hebebühne schon im Vorfeld einen Überblick über einen eventuellen Ausbildungsplatz verschaffen.

Der Höhepunkt jedoch war nach überwiegender Meinung aber das Gestalten einer Plakatwand. Jede der vier Gruppen durfte einen Buchstaben des Firmenlogos „HELD“ in überdimensionaler Größe mit Graffiti-Spraydosen gestalten, geschützt mit T-Shirt, Handschuhen und einer Maske. Für die interessierten Schüler und Schülerinnen war es ein gelungener erster Handwerkstag. red