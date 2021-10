Einen „beswingten“ Nachmittag auf Burg Rabenstein verspricht das VIP-Trio, das am Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr, im Renaissancesaal der Burg aufspielt. Das Publikum darf sich demnach auf viele Lieblingssongs der Jazzgeschichte sowie auch auf Songs aus der eigenen Feder freuen. Das Trio aus Würzburg bilden Bandleaderin und Pianistin Victoria Pohl sowie Felix Wiegand am Kontrabass und Florian Kettler am Schlagzeug. Karten gibt es an allen CTS-Vorverkaufsstellen oder unter Telefon 09202/9700440. Foto: Veranstalter