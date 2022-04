Turnusgemäß fand die Jahreshauptversammlung der SV-DJK Eggolsheim im Sportheim statt.

Der Zweite Vorsitzende Martin Distler trug den Kassenbericht und den Wirtschaftsbericht vor. Die Verbindlichkeiten der DJK konnten reduziert, die Liquidität aufgebaut und die Finanzposition positiv gestaltet werden. Allerdings ließ auf Grund der Pandemie der Umsatz im Wirtschaftsbetrieb zu wünschen übrig.

Abteilungsleiter Alexander Roppelt verlas den Bericht der Basketballabteilung. Aktuell nehmen nicht alle Mannschaften am Spielbetrieb teil. Es findet wieder geregelter Hallensport statt.

Über die Fußballabteilung berichtete Matthias Gößwein. In der größten Abteilung der DJK nehmen zwölf Jugendmannschaften, teils in Spielgemeinschaften, drei Senioren- und eine Frauenmannschaft am Spielbetrieb teil. Es konnte für dieses Jahr auch eine U13-Mannschaft gemeldet werden. Erfreut konnte über die Meisterschaften im Jugendbereich berichtet werden, allerdings machen die erste und zweite Mannschaft etwas Sorgen.

Für die Abteilung Damengymnastik berichtete Angela Lochner. Hier wird jede Woche Stretching, Rückenschule, Kondition, Kreislauftraining und Entspannung angeboten. Ebenso jeden ersten Montag im Monat Tai-Chi. Interessierte Damen können an der Gymnastik am Montag um 19 Uhr in der Eggerbach-Halle teilnehmen. Auch finden bei der DJK Kurse für Step Aerobic, Bodystyling, Zumba und Pilates statt. Kinderturnen ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil.

Abteilungsleiter Adrian Grinjuks berichtete über die Tennisabteilung. Es konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Der positive Trend spiegelt sich bei den Meisterschaften und Aufsteigern. Die Abteilung Sportakrobatik erfreut sich nach wie vor großen Interesses. Es schloss sich der Bericht der Abteilung Tischtennis von Patrik Sitzmann an. Die Abteilung besteht aktuell aus drei Seniorenmannschaften und zwei Jugendmannschaften. Die erste Mannschaft ist in der Oberliga Bayern noch gut im Rennen.

Der Reigen der Abteilungsberichte wurde mit der Volleyballabteilung geschlossen. Die erste Mannschaft ist nach dem Aufstieg auch in der Bezirksliga eine Spitzenmannschaft und spielt um den Aufstieg mit. Zwei Damenmannschaften und drei Jugendmannschaften sind gemeldet.

Helmut Amon ging im Bericht des Vorsitzenden auf die aktuelle Mitgliederzahl der DJK ein. So musste der Verein im Zuge der Pandemie einen leichten Rückgang hinnehmen. Ultimo 2021 hatte die DJK Eggolsheim 1255 Mitglieder , davon 582 Mitglieder unter 27 Jahren und davon 422 Mitglieder jünger als 18 Jahre. Wichtig sei auch die Reduzierung der Verbindlichkeiten und eine stabile Liquidität, da die Sanierung des Sportheimes anstehe. Hier hat die DJK Eggolsheim eine Investition für den Gaststättenbereich und die Küche, Geschäftszimmer und Sportfelder in Höhe von 150.000 Euro geplant. Mit Eigenleistung will die DJK auch bei der Entkernung des Gesamtgebäudes die Baumaßnahmen unterstützen.

2023 feiert die DJK Eggolsheim ihr 75. Vereinsjubiläum, dies wohl bis in das Jahr 2024 hinein, zusammen mit der Einweihung des Sportzentrums. Die Sanierung und Erweiterung des Sportheimes und Sportgeländes erläuterte Bürgermeister Claus Schwarzmann. Konkretisierung der Planung, baufachliche Prüfung und die Fertigung einer Ausschreibung würden vorangetrieben, damit der Spatenstich im Herbst stattfinden kann. Einweihung und Übergabe des Sportzentrums an seine Nutzer im Rahmen eines Festaktes sind für 2024 geplant.

Im Anschluss erfolgte der Bericht von Kassenrevisor Robert Huberth. Hermine Endt hat in 30 Jahren in verantwortlicher Position vielfältige Aufgaben immer gewissenhaft erledigt. Mit großem Dank, einer Urkunde und einem Blumenstrauß wurde Hermine Endt zum Ehrenmitglied ernannt. red