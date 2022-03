Am Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin in Forchheim von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Die 49-Jährige lief in der Hainbrunnenstraße über den dortigen Überweg. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht. Zur gleichen Zeit bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen SUV aus der Bayreuther Straße nach rechts ab und übersah dabei wohl die Fußgängerin. Diese wurde trotz einer Vollbremsung des Wagens leicht an der Hüfte verletzt . Der Verursacher selbst oder Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.