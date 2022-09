Älter als 20 Jahre ist das einzige große Windrad im Landkreis schon. Millionen von Kilowattstunden hat die Anlage in Kasberg (Gräfenberg) bereits geleistet, Verstärkung im Forchheimer Land blieb bisher aus.

Auch im Markt Eggolsheim klappte das zuletzt nicht. Nahe der Ortsteile Götzendorf und Tiefenstürmig sollten fünf Windräder hinzukommen. Heftiger Bürgerprotest verhinderte im April vergangenen Jahres das Projekt.

Am Dienstag stand das Thema aber wieder auf der Tagesordnung der Eggolsheimer Marktgemeinderatssitzung. „Die Grundlagen der damaligen Beschlussfassung haben sich sowohl fachlich als auch gesellschaftlich wesentlich verändert“, sagt Claus Schwarzmann, Eggolsheims Bürgermeister. Neben Energiekrise, Ukrainekrieg und Verschärfung des Klimawandels verweist Schwarzmann vor allem auf eins: ein Schreiben des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West. Dieser hatte vor wenigen Wochen alle Kommunen angeschrieben, auf die neue Gesetzeslage in Bund und Land verwiesen und darum gebeten, bis zum Jahresende Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen vorzuschlagen. Das Ziel ist klar formuliert: „Zum Erreichen des Flächenziels von 1,1 Prozent bis 31.12.2027 sind in der Region Oberfranken-West zusätzlich circa 1660 Hektar Vorranggebiete. Und zum Erreichen der Zielvorgabe von 1,8 Prozent bis 31.12.2032 noch einmal circa 2590 Hektar zusätzliche Vorranggebiete erforderlich.“

Das Ergebnis einer Potenzialanalyse zur Windkraft im Gemeindegebiet Eggolsheim im Rahmen eines Energienutzungsplans ergab nun neben der ursprünglich ins Auge gefassten Fläche bei Götzendorf und Tiefenstürmig auch ein Gebiet östlich von Kauernhofen.

Jetzt soll nach dem Willen der Räte ausführlich diskutiert werden. Schwarzmann will in seinem Gemeindegebiet elf Bürgerversammlungen abhalten, um „viel Information und Austausch“ anzubieten. Dass er nach wie vor die Windkraft als „große Chance“ für den Markt sieht, daraus macht er keinen Hehl. „Wir dürfen uns in der jetzigen Zeit nicht mehr wegducken“, sagt er. „Ich halte es für fatal, wenn wir da als Kommune nicht selbst tätig werden. Wenn das erst von oben vorgegeben wird und ein Fremder das plant, können wir keine Bürgerenergie mehr betreiben.“ Der Bürgermeister rechnet allerdings damit, dass bei der Diskussion um die Flächen im Norden seiner Gemeinde „die Fronten nicht anders sind, als sie damals waren“.

Womit er wohl richtig liegt. „Unsere Meinung hier ist nach wie vor die Gleiche. Wir sind sehr erschüttert, dass das Thema wieder auf den Tisch kommt“, sagt Günther Dachwald aus Tiefenstürmig, einer der Sprecher der protestierenden Bürger. Er habe nichts gegen Windräder , sagt der Elektroingenieur. „Aber man muss wirklich überlegen, ob die Landschaft bei uns der geeignete Standort ist.“

Solche Windanlagen hätten für die kleinen, im Tal liegenden Orte Götzendorf und Tiefenstürmig eine noch nie gesehene Dimension. „Wir haben eine intakte und starke Dorfgemeinschaft im Oberland. Ich will mir nicht hinterher sagen lassen, dass ich nicht alles probiert hätte, diese Heimat zu schützen.“ Dachwald setzt vor allem darauf, dass die Eigentümer entsprechender Grundstücke diese nicht verkaufen würden.

„Mich freut es als Nachbarbürgermeisterin sehr, dass Eggolsheim wieder in den Prozess einsteigt“, sagt hingegen Christiane Meyer , Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt und Kreisverbandsvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags. „Wir werden das Thema landkreisweit behandeln müssen.“ Jeder müsse für Windkraft grundsätzlich offen sein. „Unser Job ist es, alles so zu planen und darzulegen, dass die Bürger eine gute Entscheidung treffen können.“

„Wir werden das weiter vorantreiben“, sagt auch Weißenohes Bürgermeister Rudolf Braun . Spätestens im November will er die Anforderungen des Planungsverbandes im Gemeinderat behandeln. „Alles wird neu bewertet, es gibt zu den bestehenden Flächen noch weitere Möglichkeiten Richtung Hiltpoltstein.“