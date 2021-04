Zum Bericht „Der Blick geht nach vorne“ vom 19. April:

Wie man dem Bericht und auch den Aussagen von Geimpften entnehmen kann, waren die zwei Sonderimpftage mit Astrazeneca im Forchheimer Impfzentrum gut organisiert und auch die Abläufe haben problemlos geklappt. Dafür haben die Verantwortlichen zweifellos Respekt verdient.

Was jedoch die digitalen Angebote des Bayerischen Gesundheitsministeriums für Registrierung, Terminvergabe für Impfungen betrifft, gibt es erhebliche Kritikpunkte. So war es zum Beispiel möglich, dass sich für die Sonderaktion in Forchheim auch Personen unter 60 Jahren anmelden konnten und trotz der nicht erfüllten Kriterien einen festen Impftermin zugeteilt bekamen.

Durch die Anmeldung mit Geburtsdatum hätte das die Software mit einer einfachen Plausibilitätsprüfung schon bei der Eingabe verhindern können. So aber kamen diese Personen mit ihren Bestätigungen zum Impfzentrum und wurden wieder heimgeschickt. Dadurch waren die betreffenden Termine aber für tatsächlich Berechtigte über 60 Jahre weg.

Absolut nicht nachvollziehbar ist auch, dass es offenbar nicht möglich war, aus der Datenbank mit den bereits länger für eine Impfung registrierten Personen die über 60-Jährigen für eine Benachrichtigung herauszufiltern. Diese Grundfunktion hat jede Excel-Tabelle, aber in einem millionenfach genutzten Programm soll das nicht möglich sein? Wenn es tatsächlich so ist, wäre das unbegreiflich und ein Armutszeugnis für die Entwickler!

Auch bei der vom Landratsamt empfohlenen Abmeldung von bereits beim Hausarzt oder der Sonderaktion geimpften Personen zeigt sich ein weiteres Manko beim Online-Portal des „Bayerischen Impfzentrums “. Unter einem Account konnten bis zu fünf Personen zum Impfen angemeldet werden, was von Anwendern zusätzlich für Eltern und Verwandte genutzt wurde.

Will man jedoch eine geimpfte Person herausnehmen, muss man den ganzen Account löschen und die vier noch nicht geimpften Personen wieder neu anlegen.

Viele wird diese umständliche Aktion dazu veranlassen, dass bereits geimpfte Personen nicht gelöscht werden. Zumal dadurch ja auch bei bereits länger registrierten Personen das Datum der Anmeldung verloren geht und diese durch die notwendige Neuanmeldung wahrscheinlich wieder hinten in der Schlange landen.

Zu so einer stümperhaften Software fällt mir nichts mehr ein! Scheinbar sind die zuständigen „Experten“ im Bayerischen Gesundheitsministerium nicht in der Lage, sich in die nicht gerade komplizierten Abläufe hinein­zudenken, um durch entsprechende Vorgaben eine praxisnahe und einfache Lösung für die Benutzer zu schaffen.

Peter Müller

Forchheim-Burk