Zu dem Onlinekurs "Stressmanagementtraining - multimodal und systemisch" lädt die Landvolkshochschule/Ökologische Land-Akademie Feuerstein an acht Montagen ein, beginnend am 12. April. Die Veranstaltungen finden von 18 bis 19.30 Uhr statt mit der Ausnahme von Montag, 24. Mai. An diesem Tag findet kein Kurs statt. Der Kurs will Teilnehmer auf dem Weg zu einem gelassenen und gesunden Umgang mit Stressbelastungen in Privat- und Berufsleben unterstützen. Eine Anmeldung ist bis Montag, 12. April, möglich. Nähere Informationen unter Landvolkshochschule/Ökologische Land-Akademie Feuerstein, in Ebermannstadt , Telefon 09194/73630, unter www.klvhs-feuerstein.de oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red