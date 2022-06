„Viele begrüßen wohl den Anschluss des Radweges an den Ort, aber dieses Teilstück hat nichts mit dem Trubachtal-Radweg zu tun“, äußerte Bürgermeister Steffen Lipfert gegenüber dem Gemeinderat und zeigte auf, dass es sich nicht um einen Lückenschluss im Radewegenetz handelt, sondern um eine Verlängerung Richtung Wannbach.

Derzeit endet dieser kleine Radweg kurz vor Wannbach gegenüber dem Friedhof. Radfahrer müssen dann die auf 50 Stundenkilometer beschränkte Staatsstraße nutzen. Seit Jahren fordern Räte, den Radweg parallel zur Straße Richtung Wannbach zu verlängern. Allerdings müssten die Radfahrer auch dann ab der Kirche auf der Straße weiterfahren.

Lipfert zeigte auf, dass der durchgängige Trubachtal-Radweg von Pretzfeld über Egloffstein nach Obertrubach von Hagenbach aus an Wannbach vorbei Richtung Unterzaunsbach idyllisch an der Trubach entlangführt. „Ich sehe keinen Mehrwert in der Verlängerung“, meinte der Bürgermeister und wies darauf hin, dass dann auch alte Obstbäume gefällt werden müssten und geschätzte Kosten von mindestens 140.000 Euro auf die Marktgemeinde zukämen.

Die hohen Kosten bereiten auch Adnan Kachi-Grembler (SPD/Ökologen) Sorgen: „Wir müssen sparsam sein.“ Gerhard Mühlhäußer (CSU/BB) forderte die Verwaltung auf, nach Fördermöglichkeiten zu suchen. cs