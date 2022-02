Am Sonntagabend ist auf einem Parkplatz in Forchheim ein Streit zwischen zwei 24 und 26 Jahre alten Männern ausgeufert. Dabei kam es aufgrund privater Streitigkeiten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese gipfelte in einer Prügelei mit wechselseitigen Faustschlägen ins Gesicht. Der ältere Kontrahent wies einen Atemalkoholwert von 0,98 Promille auf.