Sie möchten die Kaiserpfalz von A bis Z erkunden? Das Pfalzmuseum bietet, wie die Stadt Forchheim mitteilt, am Sonntag, 29. August, ab 14.30 Uhr mit der „Highlight“-Führung einen spannenden Streifzug durch das Haus. Eine Anmeldung im Museum, Kapellenstraße 16, Telefonnummer 09191/714326, E-Mail kaiserpfalz@forchheim.de (www.kaiserpfalz.forchheim.de), ist erforderlich. Die Führungsgebühr beträgt, inklusive Eintritt, sieben Euro pro Person.

Wollten Sie schon immer einmal das malerische fürstbischöfliche Schloss in Forchheim richtig kennenlernen? Die „Highlight“-Führung geht in 60 bis 90 Minuten durch das ganze Gebäude mit den drei Spezialmuseen: Das Archäologiemuseum Oberfranken, ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung München, erschließt die bedeutende Fundlandschaft Oberfrankens aus vorgeschichtlicher Zeit. Im Stadtmuseum tauchen Sie in die 1200-jährige Geschichte der Stadt Forchheim ein. Das Trachtenmuseum bewahrt das Wissen um die historischen fränkischen Trachten.

