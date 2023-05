Der Streckerplatz in Forchheim wird in den nächsten Wochen und Monaten umgestaltet. Nach der Fertigstellung soll der Platz künftig als Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen dienen: mit viel Grün inmitten der Stadt, Balanceparcours, Sport- und Fitnessmöglichkeiten, Tischtennisplatte und Spielgeräten und mit Raum zur Begegnung – ein Platz der Generationen soll es laut Pressemitteilung der Stadt werden

Am deutschlandweiten Tag der Städtebauförderung , Samstag, 13. Mai, ab 10.30 Uhr ist Spatenstich für den Mehrgenerationenspielplatz am Streckerplatz. Hier soll künftig Moderne auf Historie treffen, flankiert vom Baudenkmal „Nürnberger Tor“ und dem Denkmal auf dem Platz selbst.

Die Städtebauförderung unterstützt durch Bezuschussung von Förderprojekten verschiedenste Bauvorhaben im Forchheimer Stadtgebiet. Die Stadtverwaltung will den Bürgern die Wirkung der Städtebauförderung am Beispiel der Umgestaltung des noch wenig attraktiv wirkenden Grundstücks zu einem zeitgemäßen Mehrgenerationenspielplatz näherbringen und lädt zum Spatenstich am Streckerplatz ein. red