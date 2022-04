„Flicorno d'Oro in Riva del Garda“ – schon der Name klingt wie das verführerische Versprechen auf ein romantisches Rendevous! Ja, und das ist es auch, was diesen inzernationalen Blasorchesterwettbewerb – nach zweijähriger Corona-Zwangspause – zum Anziehungspunkt für die besten Amateur-Blasorchester Europas macht. Zum zweiten Mal nach 2016 auch für die 60 Musiker der Bläserphilharmonie Forchheim .

Die seit Jahrzehnten guten Beziehungen des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen ins Trentin ermöglichten es, dass die Generalprobe im Kulturzentrum des zehn Kilometer entfernten Städtchens Dro stattfinden konnte. Wofür man sich auf fränkische Art mit einigen Kästen Bier bedankte.

Als sich die Truppe auf den kurzen Fussmarsch zum Wettbewerbsort, dem „Palazzo dei Congressi“, machte, keinen Steinwurf vom Ufer des Gardasees entfernt, lief der Wettbewerbsbetrieb in den unteren der insgesamt sechs Wertungsgruppen bereits. Der Nachmittag und der Abend waren der „Categoria Superiore“ und der „Categoria Eccellenza“ vorbehalten.

Der Zufall wollte es, dass die vier Superiore-Wettbewerber aus vier verschiedenen Nationen kamen. Neben der Bläserphilharmonie Forchheim die Stadtmusikkapelle Wilten aus Österreich, das Orchestra di Fiati Giovanile Increscendo aus Italien und die Koninklijke Harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke aus Belgien. Alle vier Orchester boten beeindruckend, technisch sauber und fein nuanciert ihr Pflichtstück „The Seeker“ vom erst 2017 verstorbenen US-amerikanischen Komponisten David Maslanka sowie ein frei wählbares Werk. Im Fall der Bläserphilharmonie Forchheim war dies „Pinazo“ vom 1982 im spanischen Valencia geborenen Saül Gómez Soler.

Dirigent Mathias Wehr war voll des Lobes über die selbstbewusste Performance seiner 60 Musiker. Was angesichts der Herausforderungen der vergangenen beiden Pandemiejahre absolut nicht selbstverständlich war. Dazu hatte die deutsche Fraktion in der „Categoria Superiore“ mit Abstand das niedrigste Durchschnittsalter.

Dann kam, zum Ende eines sonntäglichen Ausflugs nach Trient, die Stunde der Entscheidung. Was für ein knappes Rennen: Mit nur 1,71 (!) von 100 möglichen Wertungspunkten Abstand zum Zweitplatzierten mussten sich die motivierten jungen Leute mit dem vierten Platz begnügen. Viel enger konnte es kaum sein. Nach der ersten Enttäuschung machte sich bei den Musikern schnell Stolz breit, trotz zwei Jahren Pandemie als einziges deutsches Orchester in dieser Kategorie angetreten zu sein.

Mit im Reisegepäck auf dem Weg zurück hatten die Musiker dann die Vorfreude auf das Konzert am Ostersonntag im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle Bamberg . Gespielt werden u. a. – natürlich – die beiden Wertungsstücke von Riva del Garda. red