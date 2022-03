Die Stadt Forchheim teilt mit, dass aus der Professor-Georg-Mayer-Franken-Lebert-Stipendienstiftung Forchheim am 17. Juni die Stipendien aus den Stiftungserträgen für 2022 verteilt werden. Gesuche um die Gewährung eines Stipendiums können von Studenten an einer Universität, einer dieser gleichstehenden Hochschule oder einer Fachhochschule eingereicht werden. Die Antragsteller sollten sich in der Regel mindestens im dritten Semester des Studienzweiges befinden.

Weitere Voraussetzungen sind den Angaben zufolge, dass der Student selbst – oder die Eltern – in Forchheim drei Jahre vor Beginn des Studiums ununterbrochenen ihren Hauptwohnsitz hatten und diesen während des Studiums beibehalten. Und: Die Stipendien werden nur vergeben, wenn die Empfänger an der Verleihung teilnehmen. Allerdings können Vertreter wie die Eltern oder Geschwister entsendet werden.

Die Bewilligung des Stipendiums erfolgt nach einkommensabhängigen Kriterien. Gesuche können bis 15. April bei der Stadt Forchheim eingereicht werden. Die Antragsformulare sind ab März in der Finanzverwaltung, Schulstr. 2, 1. Stock, Zimmer Nr. 119, erhältlich oder unter der Telefonnummer 09191/714-238 zu bestellen bzw. im Internet unter www.forchheim.de/content/georg-mayer-franken-lebert-stiftung abrufbar. Über die Zahl und die Höhe der Stipendien wird der zuständige Ausschuss des Stadtrats entscheiden. red