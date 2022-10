Am Freitag, 14. Oktober, findet um 19 Uhr in der Sternwarte Feuerstein der Vortrag „Der Himmel im Herbst/Winter“ von Christina Birkenhake statt. Am Himmel prangen nun ganz besondere Sternbilder. Neben astronomischen Informationen werden die Zuhörer auch mit mythologischen Hintergrundinformationen versorgt. Der neue Astrokalender 2023 liegt auch schon aus. Gutes Wetter vorausgesetzt, kann man anschließend die vorgestellten Sternbilder und Himmelsobjekte wie den „Kleinen Hantelnebel“ (auch Messier 76 oder NGC 650 genannt, Bild) am Teleskop der Sternwarte betrachten. Eintritt: fünf Euro, Corona-Maske. Foto: Christina Birkenhake