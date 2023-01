Auch in der Pfarrei St. Anna Weilersbach zogen am Dreikönigstag die Sternsinger von Haus zu Haus. Pfarrvikar Thomas Muttam hatte fünf Gruppen nach dem Festgottesdienst ausgesandt.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ trugen die Mädchen und Jungen, verkleidet als die Weisen aus dem Morgenland, frohen Mutes ihren Stern und die frohe Botschaft zu den Menschen hinaus. Eine Stärkung mit Pizza gab es zwischendurch im Pfarrsaal.

Gerade in Zeiten voller Unruhen und Nöten in der Welt war die Aktion ein wichtiges Zeichen für Hoffnung und Zusammenhalt. Organisiert hatte die Dreikönigsaktion 2023 Karin Hack, Bettina Drummer, Pastoralreferent Michael Albrecht und Vikar Thomas. Wie Karin Hack, die diese Aktion bereits seit vielen Jahren arrangiert und begleitet, berichtete, habe man sich über das Mitmachen der Kinder sehr gefreut, sei es doch gar nicht mehr so einfach, die jungen Leute dafür zu motivieren.

Thomas Muttam, der aus Kerala in Südindien stammt, ist seit 1. Oktober als Pfarrvikar im Seelsorgebereich Fränkische Schweiz mit Sitz in Kirchehrenbach tätig. Heidi Amon