Am Dreikönigstag ist mit der Aussendung der Sternsinger für viele Ebermannstädter ein Stück Normalität zurückgekehrt. Der Segen Christus mansionem benedicat („ Christus segne dieses Haus“) brachte auch einen Hauch von Optimismus zurück.

Dank dem vielfältigen Engagement des Organisationsteams der Pfarrei St. Nikolaus ist es heuer gelungen, über 60 Sternsinger auf ihre Mission „Kinder stärken, Kinder schützen – damit Kinder heute leben können!“ zu schicken.

Eine Band tritt auf

Nach der standesgemäßen Einkleidung im Pfarrzentrum frühmorgens war der Aussendungsgottesdienst der erste Höhepunkt des Tages. Die feierliche Messe wurde dabei musikalisch mit neuem geistlichen Liedgut von der Band „Kailas“ umrahmt, welche auch ihr 25. Jubiläum auf Burg Feuerstein feierte.

In viele Gruppen aufgeteilt wurden neben dem Stadtgebiet auch die Ortsteile Eschlipp, Gasseldorf, Rüssenbach und Wohlmutshüll besucht. Mit Stolz wurde nach der Aktion das Spendenergebnis in Höhe von über 9000 Euro bekannt gegeben. Es ist für Kinder in Not vorgesehen. red