Bereits in der Zeit vom vergangenen Freitag, circa 12 Uhr, bis zum Sonntagmorgen warf ein unbekannter Täter einen Pflasterstein in ein Fenster des Herder-Gymnasiums. Es entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 09191/70900).