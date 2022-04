Zu Ostern kommt eigentlich der Osterhase und bringt für das Fest die Ostereier – im Pfalzmuseum Forchheim ist dieses Jahr allerdings der Hahn mit der Sonderausstellung „Kräht der Hahn auf dem Mist...“ zu Besuch: Der farbenfrohe, lustige Geselle legt zwar keine Eier, er ist aber (mit seiner Henne) überall als Osterschmuck sehr beliebt. Zu sehen sind zudem mit „Passion und Ostern im Pfalzmuseum“ ab Freitag, 8. April, bis zum Sonntag, 24. April, die Sonderschauen „Pensala und Brunnenputzen“ (Ausstellung im Erdgeschoss der Kaiserpfalz) und die seltenen „ernsten“ Krippen des Bischberger Krippenbaumeisters Karl-Heinz Exner mit „…und die Welt ward erlöst“ in der Marienkapelle und der Pfarrkirche St. Martin.

Hähne in allen Variationen

Die vielfältigen und einmaligen Exponate der Sonderausstellung „Kräht der Hahn auf dem Mist...“ stammen aus der Privatsammlung ihrer Namensvetterin – der Forchheimerin Marlene Hahn. Er ist ein Fruchtbarkeitssymbol, das schon in der germanischen Mythologie verehrt wurde und auch heute noch als Osterdekoration in vielerlei Ausführung vertreten ist. Der Hahn zeigt sich heuer im Pfalzmuseum in allen Variationen und Materialien. Liebevoll hat Marlene Hahn sie zusammengetragen: Oo kunstvoll, wertvoll oder auch mal kitschig, krähende Hähne, freundliche Hähne, Kampfhähne, Hähne aus Keramik, Metall, Holz und, und, und... Sie finden alle ihren besonderen Platz.

„Pensala und Brunnenputzen“ ist eine Sonderschau, die sich mit dem traditionellen Brunnenkult in vielen Orten der Fränkischen Schweiz beschäftigt: Hier wurden und werden die Wasserstellen, die in der wasserarmen Region immer schon so besonders kostbar und notwendig für die Menschen waren, aus Dankbarkeit mit Symbolen der Wasserverehrung geschmückt. Die Bedeutung der Bräuche am Osterbrunnen wie das Ostersingen oder die „Pensala“ (Bänderschmuck am Osterbrunnen) werden erklärt. Auch anderen (oberfränkischen) Osterbräuchen wie Ratschen, Speisenweihe, Patenwoar etc. geht die Sonderschau auf den Grund.

Ernste Krippen voller Dramatik

Eine besondere Atmosphäre erlebt, wer die Passionskrippenausstellung „…und die Welt ward erlöst“ des Krippenbaumeisters Karl-Heinz Exner aus Bischberg besucht: In der Marienkapelle vor der Kaiserpfalz zeigt Exner die seltenen sogenannten „ernsten“ Krippen oder Fastenkrippen, die das Leiden und Sterben Jesus Christus in asketisch-herber Weise, aber voller Dramatik darstellen. Für den Krippenbauer sind seine Krippen „Orte der Begegnung zwischen Gott und den Menschen, eine Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens“ – dies ist spürbar am angemessenen Ort, der Marienkapelle vor der Kaiserpfalz in Forchheim . In der Pfarrkirche St. Martin, unweit der Kapelle, sind ebenfalls bei freiem Eintritt Fastenkrippen des Bischbergers zu bewundern.

Wer mehr über die Anfertigung einer Fastenkrippe wissen möchte, kann in der Krippenbauvorführung „Wenn Sie dem Krippenbauer über die Schulter schauen wollen – Tipps für Krippenbauer“ im Gewölbekeller am 9. und 16. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Tipps und Tricks von Karl-Heinz Exner lernen. Der Eintritt ist frei.

Schlüsselanhänger werden gebastelt

Für Kinder bietet das Pfalzmuseum Forchheim am 12. April unter dem Motto „Filz & fertig!“ den österlichen Filzworkshop „Schlüsselanhänger – kunterbunt und gefilzt“ im Gewölbekeller des Museums an (13 bis 15 bzw. 15.30 bis 17.30 Uhr). Zur Seite steht den jungen Teilnehmern Barbara Eichhorn, zertifizierte Filzgestalterin.

Mit bunter Schafwolle, Wasser und Seife können witzige, schnürige, kugelige oder blumige Schlüsselanhänger gefertigt werden. Praktisch für den Kurs ist Kleidung, die auch nass werden darf. Mitzubringen: ein Handtuch, etwas zu trinken und gute Laune! Eine Voranmeldung im Pfalzmuseum ist erforderlich (Telefon 09191/714-326, E-Mail: kaiserpfalz@forchheim.de oder direkt an der Museumskasse).

Zu erleben ist die ganze, österlich geschmückte Kaiserpfalz zum Preis von zwei Euro – Kinder haben freien Eintritt – täglich von 10 bis 17 Uhr. red