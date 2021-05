Lockerungen, wohin das Auge reicht! Während die einen nach Essensangeboten im Freien suchen, andere die Biergärten wieder bevölkern, haben wir uns am Vatertag für eine sportliche Betätigung entschieden.

Bouldern stand auf dem Familienprogramm und da in Neunkirchen die Teststation so nah an der Halle ist, dass man selbst zu Fuß schneller ist als der Test ausgewertet, nutzen diese Chance einige.

Während wir als Kletter- beziehungsweise Boulder-Laien einfach nach Freizeitspaß im Trockenen suchten, waren aber auch ganz andere Kaliber in der Halle.

Große Augen machten wir aber nicht nur wegen der Leistungen, die in der Halle von den Profis erbracht wurden, sondern auch wegen der Autokennzeichen auf dem Parkplatz. Kulmbach, Miesbach oder Bochum, um nur drei zu nennen.

Für die Boulderer aus ganz Deutschland war das also ein besonderer Tag: Endlich wieder hoch die Wand. Dafür haben sie wohl gerne den weiten Weg auf sich genommen.