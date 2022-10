Iskandar Widjaja (Bild), international erfolgreicher Stargeiger aus Berlin, spielt am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr im Renaissance-Saal der Burg Rabenstein . Begleitet wird er am Klavier von Noorman Widjaja aus Nürnberg, virtuoser Pianist und als Chefdirigent weltweit in großen Orchestern tätig. Neffe und Onkel versprechen ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Iskandar Widjaja begeistert das Publikum weltweit mit seinem virtuosen Geigenspiel von Klassik bis Pop. Eintritt: 35 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es unter Telefon 09202/9700440, weitere Infos unter burg-rabenstein.de. Foto: Christophe Gateau, dpa