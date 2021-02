Im gesamten Landkreis Forchheim gelten seit dem 29. Januar die Stallpflicht sowie erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügel. Dies betrifft nicht nur gewerblich gehaltenes Geflügel sondern auch Geflügel, das als Hobby gehalten wird.

Zum Geflügel zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel , Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden. Der Stallpflicht kann laut Landratsamt nachgekommen werden, indem die Tiere in geschlossenen Ställen oder in einer Voliere gehalten werden. Das Betreten darf nur mit sauberer betriebseigener Schutzkleidung oder Einmalkleidung erfolgen. Insbesondere müssen die Schuhe gewechselt oder desinfiziert werden. red