Die Stadtwerke Forchheim haben gemeinsam mit dem Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber , Oberbürgermeister Uwe Kirschstein sowie Vertretern der Landes-, Kommunal- und Stadtpolitik ihren ersten Schnelllader (Hypercharger) für Elektroautos offiziell eingeweiht.

Neben dem ersten Schnelllader betreiben die Stadtwerke 46 weitere öffentlich zugängliche Ladepunkte an Normalladern. Thorsten Glauber sagte: „Heute ist ein guter Tag für die Mobilität in Forchheim . Ich freue mich, dass die Neuauflage ,Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0’ ins Leben gerufen werden konnte. Bereits vor knapp zwei Jahren habe ich mich mit den Stadtwerken Forchheim über die Möglichkeit von Schnellladern ausgetauscht. Ein Jahr später konnte ich den Forchheimer Stadtwerken , die von Anfang an die Idee der Hypercharger tatkräftig unterstützt haben, den Förderbescheid mit über 33.000 Euro übergeben.“

Christian Sponsel, Geschäftsführer der Stadtwerke , fügte an: „Als Stadtwerk haben wir eine Vorbildfunktion, die wir beim Thema E-Mobilität bereits seit über zehn Jahren besetzen – neben dem Carsharing ist der erste Hypercharger ein weiterer Meilenstein im Ausbau der Mobilitätsoffensive der Stadtwerke Forchheim . An allen Ladepunkten der Stadtwerke werden in Stadt und Landkreis im Jahr 2023 mehr als 1.000.000 Kilometer Fahrleistungsäquivalent vertankt, das entspricht einer Wegstrecke, als würde man circa 25-mal die Erde umrunden.“ red