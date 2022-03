Alitus Capital Partners aus Erlangen, ein Unternehmen für Investment- und Vermögensverwaltung, hat den Spatenstich für das Wohnbauprojekt „Stadtgärten“ Ebermannstadt gefeiert. Auf einem rund 4500 Quadratmeter großen Grundstück in der Schulstraße in Ebermannstadt plant Alitus die Errichtung einer Wohnanlage mit 28 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von etwa 2400 Quadratmetern.

Die Wohneinheiten verteilen sich laut Pressemitteilung des Unternehmens auf vier Gebäude und verfügen über Wohnungsgrößen zwischen 61 und 126 Quadratmetern. Als Generalunternehmer wurde die Firma Coumax-Bau aus Dormitz gewonnen. Der Baustart soll im Laufe des zweiten Quartals 2022 erfolgen.

Zur neuen Wohnanlage in Ebermannstadt gehört zudem eine eigene Tiefgarage und ein oberirdischer Parkplatz samt Carsharing-Angebot mit einer Kapazität von insgesamt 35 Stellplätzen. Ziel dabei sei es, das gesamte Wohnbaugrundstück verkehrsfrei zu gestalten. Alitus lege bei dem Wohnprojekt Wert auf eine „moderne und individuelle Architektur sowie eine hohe Aufenthaltsqualität durch eine attraktive Quartiersgestaltung mit eigens angelegter Zuwegung und zahlreichen Sitzgelegenheiten“.

Zentrale Innenstadtlage

Aneka Beyer, Leiterin Projektmanagement bei Alitus, sagt: „Das Projektentwicklungsgrundstück besticht durch seine zentrale Innenstadtlage. Mit den ,Stadtgärten’ Ebermannstadt realisieren wir eine moderne und einzigartige Wohnanlage, die am lokalen Immobilienmarkt ihresgleichen sucht. Wir schaffen mit unserem Neubauprojekt eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität und geben zeitgemäße Antworten in Bezug auf Barrierefreiheit, Raumaufteilung und energetische Anforderungen.“

Gewerbestandort Nordostpark Nürnberg

Für Alitus ist das Projekt in Ebermannstadt die erste Wohnentwicklung der Unternehmensgeschichte. Der Fokus der inhabergeführten Investmentfirma liege sonst bundesweit auf Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien mit einem Schwerpunkt in der Metropolregion Nürnberg. So trage beispielsweise die Entwicklung des Gewerbestandorts Nordostpark in Nürnberg die Handschrift von Alitus.

„Die Wohnentwicklung ,Stadtgärten’ Ebermannstadt ist unser erstes Referenzprojekt in der Assetklasse Wohnen. Wir haben uns dafür bewusst ein Projekt nah vor der eigenen Haustür ausgesucht. Aufgrund unserer regionalen Verbundenheit ist das Projekt ein echtes Herzensanliegen“, kommentiert Manfred Kronas, geschäftsführender Gesellschafter von Alitus Capital Partners (Asset = Vermögensverwaltung). Ebermannstadt hat rund 7000 Einwohner und liegt im Herzen der Fränkischen Schweiz, zentral im Städtedreieck Bamberg – Bayreuth – Erlangen. Der Projektstandort befindet sich im Innenstadtbereich, Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), Kindertagesstätten und Schulen sowie Nahversorgungsmöglichkeiten sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Die Kreisstadt Forchheim ist mit dem ÖPNV und dem Auto in wenigen Fahrminuten zu erreichen. red